Яковлев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Григорий

Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Гордей

Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фёдорова) Ефимия

Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна

Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия

Смерть
Неизвестно

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