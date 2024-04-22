Яковлев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Григорий
Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Гордей
Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фёдорова) Ефимия
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Абрамова (Антонова) Домна Антоновна
Мать ребёнка: (Фёдорова) Ефимия
Смерть
Неизвестно