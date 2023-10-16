Капппи Андрей Андреевич
Место рожденияЛенинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Дата рождения16.11.1839
Дата смерти13.01.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1839
Отец: Капппи Андрей Иоаннович
Мать: Мария Якоб
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
18.08.1872
Дочь: Хартыкайнен Анна Андреевна
Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1875
Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна
Рождение ребёнка
29.01.1880
Сын: Каппи Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каппи Мария Адамовна
Смерть
13.01.1885