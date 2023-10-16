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Капппи Андрей Андреевич

Место рождения

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.

Дата рождения

16.11.1839

Дата смерти

13.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1839

Отец: Капппи Андрей Иоаннович

Мать: Мария Якоб

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
18.08.1872

Дочь: Хартыкайнен Анна Андреевна

Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Капппи Семён Андреевич

Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна

Рождение ребёнка
29.01.1880

Сын: Каппи Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Каппи Мария Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппи Мария Адамовна

Смерть
13.01.1885
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