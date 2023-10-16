Капппи Андрей Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти09.07.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1835
Мать ребёнка: Мария Якоб
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
16.11.1839
Мать ребёнка: Мария Якоб
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Якоб
Смерть
09.07.1848