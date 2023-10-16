Капппи Андрей Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капппи Андрей Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1835

Сын: Капппи Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мария Якоб

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
16.11.1839

Сын: Капппи Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Мария Якоб

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Якоб

Смерть
09.07.1848
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