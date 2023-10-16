Хартыкайнен (Каппи) Анна Андреевна
Место рожденияЛенинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Дата рождения18.08.1872
Дата смерти16.05.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1872
Отец: Капппи Андрей Андреевич
Мать: Каппи Мария Адамовна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: Катерина Иоанновна
Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1896