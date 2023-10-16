Хартыкайнен (Каппи) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХартыкайнен (Каппи) Анна Андреевна

Хартыкайнен (Каппи) Анна Андреевна

Место рождения

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.

Дата рождения

18.08.1872

Дата смерти

16.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1872

Отец: Капппи Андрей Андреевич

Мать: Каппи Мария Адамовна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: Катерина Иоанновна

Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хартыкайнен Иоанн Симонович

Смерть
16.05.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close