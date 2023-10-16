Каппи Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1880
Отец: Капппи Андрей Андреевич
Мать: Каппи Мария Адамовна
Рождение ребёнка
13.09.1904
Мать ребёнка: Каппи Мария Элиясовна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Каппи Мария Петровна
Мать ребёнка: Каппи Мария Элиясовна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Каппи Ольга Петровна
Мать ребёнка: Каппи Мария Ильиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каппи Мария Ильиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каппи Мария Элиясовна
Смерть
Неизвестно