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Каппи Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1880

Отец: Капппи Андрей Андреевич

Мать: Каппи Мария Адамовна

Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Каппи Андрей Петрович

Мать ребёнка: Каппи Мария Элиясовна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Каппи Мария Петровна

Мать ребёнка: Каппи Мария Элиясовна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Каппи Ольга Петровна

Мать ребёнка: Каппи Мария Ильиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппи Мария Ильиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппи Мария Элиясовна

Смерть
Неизвестно
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