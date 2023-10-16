Каппи (Каркконен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каппи (Каркконен) Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1847

Дата смерти

02.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1872

Дочь: Хартыкайнен Анна Андреевна

Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Капппи Семён Андреевич

Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
29.01.1880

Сын: Каппи Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капппи Андрей Андреевич

Смерть
02.07.1902
Причина смерти: Воспаление лёгких
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