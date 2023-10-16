Каппи (Каркконен) Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1847
Дата смерти02.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1872
Дочь: Хартыкайнен Анна Андреевна
Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1875
Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
29.01.1880
Сын: Каппи Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Капппи Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1902
Причина смерти: Воспаление лёгких