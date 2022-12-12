Баскакова (Кириева) Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Место рождения
Дата рождения25.09.1879 ст.
Дата смерти01.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1879 ст.
Бракосочетание
21.06.1900
Рождение ребёнка
1903
Сын: Баскаков Николай Семенович
Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)
Рождение ребёнка
09.01.1905
Сын: Баскаков Василий Семенович
Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.
Сын: Баскаков Семен Семенович(Р.)
Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.09.1953
Москва, город федерального значения Москва