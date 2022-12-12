Баскакова (Кириева) Пелагея Петровна(Р.Б.С.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Кириева) Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

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Место рождения

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.09.1879 ст.

Дата смерти

01.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1879 ст.

Отец: Кириев Петр Иванов (С.)

Мать: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.06.1900

Муж: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Баскаков Николай Семенович

Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Баскаков Василий Семенович

Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Сын: Баскаков Семен Семенович(Р.)

Отец ребёнка: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.09.1953
Москва, город федерального значения Москва
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