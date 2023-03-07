Кириева Пелагея Львова-Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

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Место рождения

Клины, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Клины, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1876 ст.

Дочь: Кириева Ефросинья Петрова(Р.)

Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.

Дочь: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.

Сын: Кириев Артемий Петров (Р.Б.)

Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.

Дочь: Васса Петрова(Р.)

Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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