Кириева Пелагея Львова-Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1876 ст.
Дочь: Кириева Ефросинья Петрова(Р.)
Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.
Дочь: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.
Сын: Кириев Артемий Петров (Р.Б.)
Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.
Дочь: Васса Петрова(Р.)
Отец ребёнка: Кириев Петр Иванов (С.)
Смерть
Неизвестно