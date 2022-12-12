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Кириев Петр Иванов (С.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

06.06.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Кириев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1876 ст.

Дочь: Кириева Ефросинья Петрова(Р.)

Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.

Дочь: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.

Сын: Кириев Артемий Петров (Р.Б.)

Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.

Дочь: Васса Петрова(Р.)

Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева

Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.06.1914 ст.
Городенка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
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