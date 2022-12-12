Кириев Петр Иванов (С.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смерти06.06.1914 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Кириев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1876 ст.
Дочь: Кириева Ефросинья Петрова(Р.)
Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.
Дочь: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева
Рождение ребёнка
12.10.1883 ст.
Сын: Кириев Артемий Петров (Р.Б.)
Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.
Дочь: Васса Петрова(Р.)
Мать ребёнка: Кириева Пелагея Львова-Леонтьева
Смерть
06.06.1914 ст.