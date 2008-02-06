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Баскаков Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1905

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905

Отец: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Мать: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Рождение ребёнка
14.02.1925

Дочь: Гележе Анна Васильевна

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)

Рождение ребёнка
27.04.1932

Дочь: Хрычева Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)

Смерть
1993
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