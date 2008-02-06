Баскаков Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1905
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905
Рождение ребёнка
14.02.1925
Дочь: Гележе Анна Васильевна
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)
Рождение ребёнка
27.04.1932
Дочь: Хрычева Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993