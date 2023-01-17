Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)
Место рождения
Дата рождения01.02.1875 ст.
Дата смертиДо 1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875 ст.
Бракосочетание
21.06.1900
Рождение ребёнка
1903
Сын: Баскаков Николай Семенович
Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Рождение ребёнка
09.01.1905
Сын: Баскаков Василий Семенович
Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.
Сын: Баскаков Семен Семенович(Р.)
Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)
Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1933