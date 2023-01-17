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Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

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Место рождения

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.02.1875 ст.

Дата смерти

До 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875 ст.

Отец: Баскаков Тарасий Николаевич

Мать: Баскакова Екатерина Ивановна

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.06.1900

Жена: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Рождение ребёнка
1903

Сын: Баскаков Николай Семенович

Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Баскаков Василий Семенович

Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Рождение ребёнка
02.09.1906 ст.

Сын: Баскаков Семен Семенович(Р.)

Мать ребёнка: Баскакова Пелагея Петровна(Р.Б.С.)

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1933
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