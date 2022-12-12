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Баскакова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1867

Дочь: Баскакова Мария Тарасовна(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Рождение ребёнка
21.12.1868 ст.

Дочь: Баскакова Анисия Тарасовна(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1870 ст.

Дочь: Баскакова Агрипина Тарасовна(Р.С.)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
С 1871 по 1874 ст.

Сын: Баскаков Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1875 ст.

Сын: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.02.1877 ст.

Дочь: Баскакова Евдокия Тарасовна(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.04.1878 ст.

Сын: Баскаков Василий Тарасович(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.11.1880 ст.

Сын: Баскаков Николай Тарасович(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.

Сын: Баскаков Павел Тарасович(Р.Б)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.09.1884 ст.

Дочь: Баскакова Вера Тарасовна(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич

Ратманово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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