Баскакова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Баскакова Мария Тарасовна(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Дочь: Баскакова Анисия Тарасовна(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Дочь: Баскакова Агрипина Тарасовна(Р.С.)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Сын: Баскаков Андрей Тарасович
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Дочь: Тимофеева Вера Тарасова(Б.)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Сын: Баскаков Семен Тарасович(Р.Б)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Дочь: Баскакова Евдокия Тарасовна(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Сын: Баскаков Василий Тарасович(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Сын: Баскаков Николай Тарасович(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Сын: Баскаков Павел Тарасович(Р.Б)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич
Дочь: Баскакова Вера Тарасовна(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Тарасий Николаевич