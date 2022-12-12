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Иван Федорович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

Между 1753 и 1761

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Федор

Мать: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1725

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1753 и 1761
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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