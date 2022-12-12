Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиМежду 1753 и 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Федор
Мать: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
13.08.1725
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1753 и 1761