Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.08.1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.05.1725
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение
13.08.1725
Отец: Иван Федорович
Мать: Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно