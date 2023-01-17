Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Иванович

Афанасий Иванович

avatar

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.08.1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

1698 г.р.

Жена

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.05.1725
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение
13.08.1725

Отец: Иван Федорович

Мать: Анна Семеновна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close