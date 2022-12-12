Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1725

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close