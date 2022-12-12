Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1725
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767