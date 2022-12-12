Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор

Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1668 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Матвей Федорович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1739
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close