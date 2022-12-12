Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Матвей Федорович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1739