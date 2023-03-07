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Степан Федорович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Федор

Мать: Параскева Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Козма Степанович

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1781
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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