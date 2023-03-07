Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Федор
Мать: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Козма Степанович
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781