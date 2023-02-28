Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Степановна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Степан Федорович

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1788

Сын: Назар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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