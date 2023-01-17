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Петр Степанович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Степан Федорович

Мать: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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