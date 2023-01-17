Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Степан Федорович
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно