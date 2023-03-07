Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно