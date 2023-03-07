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Ксения Ивановна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Петр Степанович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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