Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1698
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1708
Сын: Матвей Федорович
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно