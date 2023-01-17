Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Матвей Федорович

Отец ребёнка: Федор

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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