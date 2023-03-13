Романовъ Евграфъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Романовъ Алексей
Мать: Романова Дарья Петрова
Бракосочетание
30.01.1848
Рождение ребёнка
05.09.1851
Дочь: Новикова (Романова) Анна
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
27.03.1853
Сын: Романовъ Маркъ
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
23.03.1854
Дочь: Романова Матрена
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: Фомина (Романова) Марина
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
14.02.1858
Дочь: Евстафьева (Романова) Маремьяна
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
02.06.1860
Сын: Романовъ Виссарионъ
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
23.02.1862
Дочь: Кулакова (Романова) Евдокия
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія
Рождение ребёнка
24.03.1864
Дочь: Баранова (Романова) Матрена
Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія