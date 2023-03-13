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Романовъ Евграфъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Романовъ Алексей

Мать: Романова Дарья Петрова

Бракосочетание
30.01.1848

Жена: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
05.09.1851

Дочь: Новикова (Романова) Анна

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Романовъ Маркъ

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
23.03.1854

Дочь: Романова Матрена

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: Фомина (Романова) Марина

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
14.02.1858

Дочь: Евстафьева (Романова) Маремьяна

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
02.06.1860

Сын: Романовъ Виссарионъ

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
23.02.1862

Дочь: Кулакова (Романова) Евдокия

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

Рождение ребёнка
24.03.1864

Дочь: Баранова (Романова) Матрена

Мать ребёнка: Романова (Лекарскаго) Агаѳія

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