Романовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1814

Жена: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Романовъ Иванъ

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Романовъ Филипъ

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Романовъ Терентий

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Романовъ Евграфъ

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Романовъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Романовъ Степанъ

Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова

Смерть
28.01.1867
Михайловка