Романовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.01.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814
Жена: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Романовъ Иванъ
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Романовъ Филипъ
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Романовъ Терентий
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Романовъ Евграфъ
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Романовъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Романовъ Степанъ
Мать ребёнка: Романова Дарья Петрова
Смерть
28.01.1867
Михайловка