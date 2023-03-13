Романова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814
Муж: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Романовъ Филипъ
Отец ребёнка: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Романовъ Терентий
Отец ребёнка: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1828
Сын: Романовъ Евграфъ
Отец ребёнка: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Романовъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Романовъ Алексей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Романовъ Степанъ
Отец ребёнка: Романовъ Алексей