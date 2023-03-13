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Романова Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1814

Муж: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1819

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1822

Сын: Романовъ Филипъ

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Романовъ Терентий

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1828

Сын: Романовъ Евграфъ

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1831

Сын: Романовъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

Рождение ребёнка
1836

Сын: Романовъ Степанъ

Отец ребёнка: Романовъ Алексей

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