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Романовъ Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Романовъ Алексей

Мать: Романова Дарья Петрова

Бракосочетание
17.07.1849

Жена: Романова (Самохина) Ольга

Рождение ребёнка
04.07.1855

Дочь: (Романова) Марфа

Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга

Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Людеженская (Романова) Анна

Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга

Рождение ребёнка
26.05.1861

Дочь: Мокина (Романова) Акулина

Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга

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