Романовъ Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Романовъ Алексей
Мать: Романова Дарья Петрова
Бракосочетание
17.07.1849
Рождение ребёнка
04.07.1855
Дочь: (Романова) Марфа
Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Людеженская (Романова) Анна
Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга
Рождение ребёнка
26.05.1861
Дочь: Мокина (Романова) Акулина
Мать ребёнка: Романова (Самохина) Ольга