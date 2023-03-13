Романова (Самохина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Самохина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Самохинъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1849

Муж: Романовъ Терентий

Рождение ребёнка
04.07.1855

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Романовъ Терентий

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Людеженская Анна

Отец ребёнка: Романовъ Терентий

Михайловка
Рождение ребёнка
26.05.1861

Дочь: Мокина Акулина

Отец ребёнка: Романовъ Терентий

Михайловка
Смерть
14.02.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ чахотки
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