Романова (Самохина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти14.02.1872
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Самохинъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1849
Муж: Романовъ Терентий
Рождение ребёнка
04.07.1855
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Романовъ Терентий
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Людеженская Анна
Отец ребёнка: Романовъ Терентий
Михайловка
Рождение ребёнка
26.05.1861
Дочь: Мокина Акулина
Отец ребёнка: Романовъ Терентий
Михайловка
Смерть
14.02.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ чахотки