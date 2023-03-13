Людеженская (Романова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Романова) Анна

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1859

Отец: Романовъ Терентий

Мать: Романова Ольга

Михайловка
Рождение ребёнка
10.10.1880

Сын: Людеженский Кузьма

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Самохина Ирина

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Людеженский Алексей

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
17.01.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Людеженская Федора

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1894

Сын: Людеженский Андрей

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Васса

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Людеженский Сергей

Отец ребёнка: Людеженский Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Григорий

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