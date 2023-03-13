Людеженская (Романова) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.02.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1859
Отец: Романовъ Терентий
Мать: Романова Ольга
Михайловка
Рождение ребёнка
10.10.1880
Сын: Людеженский Кузьма
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Самохина Ирина
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
05.03.1888
Сын: Людеженский Алексей
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
17.01.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Людеженская Федора
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Рождение ребёнка
14.08.1894
Сын: Людеженский Андрей
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Васса
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Людеженский Сергей
Отец ребёнка: Людеженский Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Людеженский Григорий