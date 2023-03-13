Людеженский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженский Алексей

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888

Отец: Людеженский Григорий

Мать: Людеженская Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
05.12.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Людеженская Наталья

село Михайловское
Рождение ребёнка
08.05.1916

Сын: Людеженский Николай

Мать ребёнка: Людеженская Наталья

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людеженская Наталья

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