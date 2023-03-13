Людеженский Алексей
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888
Отец: Людеженский Григорий
Мать: Людеженская Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
05.12.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Людеженская Наталья
село Михайловское
Рождение ребёнка
08.05.1916
Сын: Людеженский Николай
Мать ребёнка: Людеженская Наталья
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людеженская Наталья