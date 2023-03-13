Людеженская (Астафьева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астафьевъ Василий
Мать: Евстафьева Татьяна
Рождение ребёнка
05.12.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Людеженский Алексей
село Михайловское
Рождение ребёнка
08.05.1916
Сын: Людеженский Николай
Отец ребёнка: Людеженский Алексей
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Людеженский Алексей