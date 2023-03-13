Людеженская (Астафьева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Астафьева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьевъ Василий

Мать: Евстафьева Татьяна

Рождение ребёнка
05.12.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Людеженский Алексей

село Михайловское
Рождение ребёнка
08.05.1916

Сын: Людеженский Николай

Отец ребёнка: Людеженский Алексей

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Алексей

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