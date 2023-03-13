Евстафьева (Грачева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Грачевъ Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1888
Муж: Астафьевъ Василий
Рождение ребёнка
10.04.1895
Сын: Астафьевъ Василий
Отец ребёнка: Астафьевъ Василий
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Астафьева Анна
Отец ребёнка: Астафьевъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людеженская Наталья
Отец ребёнка: Астафьевъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камнева Марья
Отец ребёнка: Астафьевъ Василий