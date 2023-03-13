Евстафьева (Грачева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Грачева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Грачевъ Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1888

Муж: Астафьевъ Василий

Рождение ребёнка
10.04.1895

Сын: Астафьевъ Василий

Отец ребёнка: Астафьевъ Василий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Астафьева Анна

Отец ребёнка: Астафьевъ Василий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людеженская Наталья

Отец ребёнка: Астафьевъ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камнева Марья

Отец ребёнка: Астафьевъ Василий

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