Фомина (Романова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Романова) Марина

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.07.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1855

Отец: Романовъ Евграфъ

Мать: Романова Агаѳія

Михайловка
Бракосочетание
12.07.1872

Муж: Фоминъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1873

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1875

Сын: Фоминъ Василий

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
21.10.1880

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Батанина Ксения

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Михайловка
Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Мамыкина Ефросинья

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борм... Вера

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминъ Георгий

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Ксения

Отец ребёнка: Фоминъ Григорий

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