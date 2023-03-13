Фомина (Романова) Марина
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.07.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1855
Отец: Романовъ Евграфъ
Мать: Романова Агаѳія
Михайловка
Бракосочетание
12.07.1872
Муж: Фоминъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1873
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
12.03.1875
Сын: Фоминъ Василий
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
21.10.1880
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1883
Дочь: Батанина Ксения
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Михайловка
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Мамыкина Ефросинья
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борм... Вера
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминъ Георгий
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Ксения
Отец ребёнка: Фоминъ Григорий