Долгова (Фомина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминъ Григорий
Мать: Фомина Марина
Бракосочетание
02.09.1907
Муж: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Долговъ Петръ
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Долговъ Василий
село Михайловское
Рождение ребёнка
30.11.1912
Сын: Долговъ Николай
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Долговъ Прокопий
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
04.01.1916
Сын: Долговъ Иванъ
Отец ребёнка: Долговъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Сергей
Отец ребёнка: Долговъ Василий