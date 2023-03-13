Долговъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Долговъ Филиппъ
Мать: Долгова Анисья Андреева
Бракосочетание
02.09.1907
Жена: Долгова Ксения
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Долговъ Петръ
Мать ребёнка: Долгова Ксения
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Долгова Ксения
село Михайловское
Рождение ребёнка
30.11.1912
Сын: Долговъ Николай
Мать ребёнка: Долгова Ксения
Рождение ребёнка
24.02.1914
Сын: Долговъ Прокопий
Мать ребёнка: Долгова Ксения
Рождение ребёнка
04.01.1916
Сын: Долговъ Иванъ
Мать ребёнка: Долгова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Сергей
Мать ребёнка: Долгова Ксения