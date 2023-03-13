Долговъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долговъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Долговъ Филиппъ

Мать: Долгова Анисья Андреева

Бракосочетание
02.09.1907

Жена: Долгова Ксения

Рождение ребёнка
04.10.1909

Сын: Долговъ Петръ

Мать ребёнка: Долгова Ксения

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Долгова Ксения

село Михайловское
Рождение ребёнка
30.11.1912

Сын: Долговъ Николай

Мать ребёнка: Долгова Ксения

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Долговъ Прокопий

Мать ребёнка: Долгова Ксения

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1916

Сын: Долговъ Иванъ

Мать ребёнка: Долгова Ксения

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Сергей

Мать ребёнка: Долгова Ксения

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