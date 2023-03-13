Долгова Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Семенъ
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Григорий
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Дмитрий
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долговъ Семенъ
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долговъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Долговъ Василий
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Рождение ребёнка
19.04.1892
Сын: Долговъ Еремей
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893
Сын: Долговъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ