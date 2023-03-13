Долгова Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Анисья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Семенъ

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Григорий

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Дмитрий

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долговъ Семенъ

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долговъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1877

Сын: Долговъ Василий

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Рождение ребёнка
19.04.1892

Сын: Долговъ Еремей

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Долговъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Долговъ Филиппъ

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