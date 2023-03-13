Фоминъ Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминъ Григорий
Мать: Фомина Марина
Рождение ребёнка
06.11.1912
Сын: Фоминъ Михаилъ
Мать ребёнка: Фомина Ирина Григорьева
село Михайловское
Рождение ребёнка
11.07.1915
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Фомина Ирина Григорьева
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Ирина Григорьева