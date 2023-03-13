Фоминъ Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминъ Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоминъ Григорий

Мать: Фомина Марина

Рождение ребёнка
06.11.1912

Сын: Фоминъ Михаилъ

Мать ребёнка: Фомина Ирина Григорьева

село Михайловское
Рождение ребёнка
11.07.1915

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Фомина Ирина Григорьева

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Ирина Григорьева

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