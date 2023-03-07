Мамыкина (Фомина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Фомина) Ефросинья

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Место рождения

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

10.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1894

Отец: Фоминъ Григорий

Мать: Фомина Марина

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
10.09.1912

Муж: Мамыкинъ Алексей

Рождение ребёнка
30.07.1913

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Алексей

село Михайловское
Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Алексей

село Михайловское
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