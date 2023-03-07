Мамыкина (Фомина) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения10.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1894
Отец: Фоминъ Григорий
Мать: Фомина Марина
Бракосочетание
10.09.1912
Муж: Мамыкинъ Алексей
Рождение ребёнка
30.07.1913
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Алексей
село Михайловское
Рождение ребёнка
08.08.1915
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Алексей
село Михайловское