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(Фомина Слепушкина) Прасковья
(Фомина Слепушкина) Прасковья
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
21.10.1880
Пол
Женский
Отец
Фоминъ Григорий
1853 г.р.
Мать
Фомина (Романова) Марина
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1880
Отец:
Фоминъ Григорий
Мать:
Фомина Марина
Михайловка
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