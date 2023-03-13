(Фомина Слепушкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фомина Слепушкина) Прасковья

(Фомина Слепушкина) Прасковья

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.10.1880

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1880

Отец: Фоминъ Григорий

Мать: Фомина Марина

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close