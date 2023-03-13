Баранова (Романова) Матрена
Место рожденияМихайловка
Дата рождения24.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1864
Отец: Романовъ Евграфъ
Мать: Романова Агаѳія
Михайловка
Рождение ребёнка
23.03.1884
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Барановъ Кузьма
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Барановъ Кузьма
Михайловка
Рождение ребёнка
30.07.1894
Сын: Барановъ Степанъ
Отец ребёнка: Барановъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Барановъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Лукерья
Отец ребёнка: Барановъ Кузьма