Баранова (Романова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Романова) Матрена

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

24.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1864

Отец: Романовъ Евграфъ

Мать: Романова Агаѳія

Михайловка
Рождение ребёнка
23.03.1884

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Барановъ Кузьма

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Барановъ Кузьма

Михайловка
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Барановъ Степанъ

Отец ребёнка: Барановъ Кузьма

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Барановъ Кузьма

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Лукерья

Отец ребёнка: Барановъ Кузьма

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