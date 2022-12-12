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Карнаух Евдокия Андреевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

18.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893

Отец: Карнаух Андрей Минович

Мать: Карнаух Агафья Семёновна

Место жительства
С 1893
Бракосочетание
Между 1903 и 1912

Муж: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1912

Дочь: Терещенко Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1919

Дочь: Аксёнова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1920

Дочь: Прейс Галина Ивановна

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1925

Дочь: Карнаух Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
05.01.1927

Дочь: Карнаух Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1928

Сын: Карнаух Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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