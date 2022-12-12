Карнаух Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893
Отец: Карнаух Андрей Минович
Мать: Карнаух Агафья Семёновна
Место жительства
С 1893
Бракосочетание
Между 1903 и 1912
Рождение ребёнка
03.01.1912
Дочь: Терещенко Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1919
Дочь: Аксёнова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1920
Дочь: Прейс Галина Ивановна
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1925
Дочь: Карнаух Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1927
Дочь: Карнаух Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1928
Отец ребёнка: Карнаух Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно