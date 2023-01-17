Терещенко (Карнаух) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1912
Дата смерти09.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1912
Отец: Карнаух Иван Михайлович
Бракосочетание
Между 1928 и 1937
Рождение ребёнка
05.01.1937
Сын: Терещенко Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Иванович
Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1940
Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Иванович
Смерть
09.03.1988