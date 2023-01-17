Терещенко (Карнаух) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Карнаух) Евгения Ивановна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

03.01.1912

Дата смерти

09.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1912

Отец: Карнаух Иван Михайлович

Мать: Карнаух Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Между 1928 и 1937

Муж: Терещенко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1937

Сын: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Иванович

Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1940

Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Терещенко Дмитрий Иванович

Смерть
09.03.1988
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