Терещенко Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1911
Бракосочетание
Между 1928 и 1937
Рождение ребёнка
05.01.1937
Сын: Терещенко Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Терещенко Евгения Ивановна
Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1940
Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Терещенко Евгения Ивановна
Смерть
1951