Терещенко Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Дмитрий Иванович

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Место рождения

Серогозы

Дата рождения

1911

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1911
Бракосочетание
Между 1928 и 1937

Жена: Терещенко Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1937

Сын: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Терещенко Евгения Ивановна

Береговое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1940

Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Терещенко Евгения Ивановна

Смерть
1951
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