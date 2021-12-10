Терещенко Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Между 1957 и 1965
Жена: Терещенко Алла Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1965
Сын: Терещенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Терещенко Алла Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1969
Сын: Терещенко Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Терещенко Алла Ивановна
Смерть
1981