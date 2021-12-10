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Терещенко Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Терещенко Дмитрий Иванович

Мать: Терещенко (Карнаух) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Между 1957 и 1965

Жена: Терещенко Алла Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1965

Сын: Терещенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Терещенко Алла Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1969

Сын: Терещенко Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Терещенко Алла Ивановна

Смерть
1981

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