Терещенко Алла Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1957 и 1965
Рождение ребёнка
22.10.1965
Сын: Терещенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Терещенко Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.07.1969
Сын: Терещенко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Терещенко Владимир Дмитриевич