Терещенко Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Алла Ивановна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

03.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1941
Бракосочетание
Между 1957 и 1965

Муж: Терещенко Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.10.1965

Сын: Терещенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Терещенко Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.07.1969

Сын: Терещенко Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Терещенко Владимир Дмитриевич

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