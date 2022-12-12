Ивановка
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
998Ивановка, с. каз.при балке Канджагалы.68станов. кварт.2709561012Церковь православная 1. Сельское училище. Еженедельные базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
360. Ивановка, село бывшее государственное, при балке Вояли, дворов 358, жителей 2453, церковь православная, школа, 3 лавки, водочн. скл., ренсковый погреб, бондарня, ярм Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25392Іванівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Іванівськийселищна рада Іванівська