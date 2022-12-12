посёлок городского типа Ивановка, посёлок городского типа Ивановка, — Familio

Ивановка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
998Ивановка, с. каз.при балке Канджагалы.68станов. кварт.2709561012Церковь православная 1. Сельское училище. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Петровская волость
360. Ивановка, село бывшее государственное, при балке Вояли, дворов 358, жителей 2453, церковь православная, школа, 3 лавки, водочн. скл., ренсковый погреб, бондарня, ярм Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25392Іванівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Іванівськийселищна рада Іванівська
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