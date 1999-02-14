Аксёнова (Карнаух) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1919
Дата смерти14.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1919
Отец: Карнаух Иван Михайлович
Бракосочетание
Между 1935 и 1947
Рождение ребёнка
02.01.1947
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Майборода Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
14.08.1951
Дочь: Мелаш Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Костыря Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович
Смерть
14.02.1999