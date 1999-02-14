Аксёнова (Карнаух) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Карнаух) Вера Ивановна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

15.11.1919

Дата смерти

14.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1919

Отец: Карнаух Иван Михайлович

Мать: Карнаух Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Между 1935 и 1947

Муж: Аксёнов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Аксёнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Майборода Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
14.08.1951

Дочь: Мелаш Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Костыря Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Иосифович

Смерть
14.02.1999
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