село Фёдоровка, село Фёдоровка, — Familio

Фёдоровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1108Федоровка, с. каз.при колодцах.182779463498Церковь православная 1. Кирпичный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Терпеньевская волость
397. Федоровка, село бывшее государственное, при балке Глубокой, дворов 148, жителей 1223, церковь православная, железнодорожная станция

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9253Федорівкаселор-н Мелітопольськийсільрада Терпіннівська
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