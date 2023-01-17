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Аксёнов Иван Васильевич

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Аксёнов Василий Иосифович

Мать: Аксёнова Вера Ивановна

Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1963 и 1971

Жена: Аксёнова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1971

Сын: Аксёнов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Аксёнова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Аксёнова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Аксёнова Людмила Николаевна

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