Аксёнов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: Аксёнов Василий Иосифович
Мать: Аксёнова Вера Ивановна
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1963 и 1971
Рождение ребёнка
24.07.1971
Мать ребёнка: Аксёнова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Аксёнова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Аксёнова Людмила Николаевна