Аксёнова (Онищенко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Онищенко) Людмила Николаевна

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Место рождения

Благовещенское

Дата рождения

20.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1938
Бракосочетание
Между 1963 и 1971

Муж: Аксёнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1971

Сын: Аксёнов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Васильевич

Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Аксёнова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Васильевич

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