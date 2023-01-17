Аксёнова (Онищенко) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938
Бракосочетание
Между 1963 и 1971
Рождение ребёнка
24.07.1971
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Васильевич
Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Аксёнова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Васильевич