Карнаух Агафья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1903
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
30.03.1880
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Карнаух Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
27.04.1886
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
09.04.1888
Сын: Карнаух Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
18.11.1893
Дочь: Карнаух Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Романенко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Рождение ребёнка
05.02.1906
Дочь: Сабадаш Мария Андреевна
Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно