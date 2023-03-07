Карнаух Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаух Агафья Семёновна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1903

Сын: Карнаух Савва Андреевич

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
30.03.1880

Сын: Карнаух Захар Андреевич

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Карнаух Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
27.04.1886

Сын: Карнаух Яков Андреевич

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Карнаух Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
18.11.1893

Дочь: Карнаух Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Романенко Елена Андреевна

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Рождение ребёнка
05.02.1906

Дочь: Сабадаш Мария Андреевна

Отец ребёнка: Карнаух Андрей Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаух Андрей Минович

Смерть
Неизвестно
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