Сабадаш (Карнаух) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабадаш (Карнаух) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1906

Дата смерти

02.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1906

Отец: Карнаух Андрей Минович

Мать: Карнаух Агафья Семёновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сабадаш Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: Коркунова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич

Место жительства
С 1930
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мироненко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.01.1939

Сын: Сабадаш Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабадаш Василий Алексеевич

Смерть
02.05.1981
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