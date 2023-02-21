Сабадаш (Карнаух) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1906
Дата смерти02.05.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1906
Отец: Карнаух Андрей Минович
Мать: Карнаух Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сабадаш Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: Коркунова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич
Место жительства
С 1930
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мироненко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1939
Сын: Сабадаш Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Сабадаш Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1981